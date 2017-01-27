В Украине разработали проект закона об отмене 8 марта и 1 мая

27.01.2017, 17:06

Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы государственные праздники. Об этом заявил глава института Владимир Вятрович.

"Мы разработали проект закона о государственных праздниках в Украине. В ближайшее время будем выставлять этот вопрос на общественное обсуждение. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются", - сказал Вятрович

Он выразил уверенность, что инициативу поддержит Верховная Рада 2017 года.

"Нам нужно отменить 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - отметил глава института национальной памяти.

По мнению историка, на государственном уровне должны отмечать только праздники посвященные "переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства события".

"День независимости, День Конституции, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - уточнил он.

Вятрович также назвал большой победой то, что Украина "спокойно избавилась от 23 февраля".

"Этот праздник уже почти исчез, и показателем этого является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - уверен глава института национальной памяти. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.