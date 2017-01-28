Этот день в истории: 28 января

Предлагаем дайджест основных событий и дат 28 января.
1789 - избран первый президент США Джордж Вашингтон.
1807 - на лондонской улице Пелл Мелл впервые в мире зажжены газовые фонари.
1820 - экспедиция Беллинсгаузена открыла последний неизведанный материк Земли - Антарктиду.
1897 - родился Валентин Катаев, писатель.
1935 - в Германии произведены первые искусственные изумруды.
1938 - родился Леонид Жаботинский, украинский спортсмен (тяжелая атлетика); заслуженный мастер спорта (1964). Двукратный чемпион Олимпийских игр (1964, 1968) в тяжелом весе; чемпион мира (1964-66, 1968), Европы (1966, 1968), СССР (1964-69). Рекордсмен мира (1963-70).
1951 - родился Леонид Каденюк, первый украинский космонавт.
1986 - спустя 73 секунды после взлета на высоте 14020 метров взорвался американский космический челнок "Челленджер". Семеро астронавтов погибли от удара отделившейся капсулы с людьми об воду.
1992 - Верховная Рада Украины объявила национальным сине-желтый флаг.
1996 - умер Иосиф Бродский, выдающийся русский и американский поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.
2002 - умерла Астрид Линдгрен, шведская писательница.
ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.