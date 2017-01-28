Этот день в истории: 28 января

28.01.2017, 11:53

Предлагаем дайджест основных событий и дат 28 января.

1789 - избран первый президент США Джордж Вашингтон.

1807 - на лондонской улице Пелл Мелл впервые в мире зажжены газовые фонари.

1820 - экспедиция Беллинсгаузена открыла последний неизведанный материк Земли - Антарктиду.

1897 - родился Валентин Катаев, писатель.

1935 - в Германии произведены первые искусственные изумруды.

1938 - родился Леонид Жаботинский, украинский спортсмен (тяжелая атлетика); заслуженный мастер спорта (1964). Двукратный чемпион Олимпийских игр (1964, 1968) в тяжелом весе; чемпион мира (1964-66, 1968), Европы (1966, 1968), СССР (1964-69). Рекордсмен мира (1963-70).

1951 - родился Леонид Каденюк, первый украинский космонавт.

1986 - спустя 73 секунды после взлета на высоте 14020 метров взорвался американский космический челнок "Челленджер". Семеро астронавтов погибли от удара отделившейся капсулы с людьми об воду.

1992 - Верховная Рада Украины объявила национальным сине-желтый флаг.

1996 - умер Иосиф Бродский, выдающийся русский и американский поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.

2002 - умерла Астрид Линдгрен, шведская писательница.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.