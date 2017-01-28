Адвокат: Украинец Карпюк держат во Владимирском централе

28.01.2017, 17:28

Украинский политзаключенный Николай Карпюк находится сейчас во Владимирском централе. Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", - сообщил Новиков.

10 января адвокат сказал, что ему неизвестно местонахождения незаконно осужденного в Чечне украинца Карпюка. Его увезли из Грозного 5 декабря и вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, в два раза длинней.

19 мая 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". 26 мая российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину. Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.