СМИ: В России арестованы хакеры из "Шалтай-Болтай"

28.01.2017, 17:34

Сотрудники ФСБ РФ задержали предполагаемого создателя сайта "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева. Группировка стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева и вице-премьера Аркадия Дворковича.

Само задержание произошло еще в октябре 2016 года, а сегодня, 28 января, об этом сообщило агентство "Росбалт" со ссылкой на собственный источник. Аникеев был взят под стражу в Санкт-Петербурге, куда он прилетел с Украины.

Как пишет "Росбалт", в Украине он якобы занимался публикацией на одном из местных сайтов переписки помощника Президента РФ Владислава Суркова. Источник агентства рассказал, что Аникеева "выманили" с Украины, откуда он "возвращаться не собирался". ФСБ предъявила ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

Кроме того, накануне "Новая газета" сообщила о задержании еще одного участника группировки "Шалтай-Болтай". По данным издания, им оказался сотрудник центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев. Он был взят под стражу в декабре 2016 года. Вместе с ним был задержан также один из руководителей ЦИБ Сергей Михайлов и топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.

По данным СМИ, именно Михайлов и был куратором группировки "Шалтай-Болтай" в последние месяцы, а Докучаев являлся непосредственным исполнителем взломов. Сейчас они проходят по делу о госизмене. Об этом сообщает Deutsche Welle.