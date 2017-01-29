Массовое отравление детей на Киевщине

29.01.2017, 12:08

Под Киевом с острой желудочной инфекцией слегли почти сорок детей и двое взрослых. Четверым понадобилась госпитализация.

Очагами возгорания стали школа в городе Вышгороде и детский сад в селе Гоголев под Броварами. Сейчас помещения обработанны и герметически закрыты, после дезинфекции в них объявили карантин до понедельника. Работники говорят, что подобных проблем ранее никогда не было.

С острой желудочной инфекцией слегли почти четыре десятка детей и двое взрослых. Четырем понадобилась госпитализация. На сегодня два очага возгорания в разных районах - это школа в городе Вышгород и детский сад в селе Гоголев под Броварами. В обоих заведениях один поставщик продуктов. Из- за возможных новых вспышек больницы в области заработали в усиленном режиме работы.

Причины инцидента сейчас выясняет специально созданная для этого комиссия. Специалисты уже взяли анализы у детей, обследовали продукты, посуду и оборудование, также взяли анализы у работников, которые готовили еду. Областная власть утверждает, что фирма-поставщик продуктов сотрудничает со следственной группой и информации не скрывает. Результатов экспертизы ждут в начале следующей недели.

Первым выводом из ситуации власть считает своевременную локализацию проблемы - количество инфицированных от пятницы не увеличивается. Тем не менее, с понедельника оба заведения будут работать по сокращенному графику и без питания. Об этом сообщает ТСН.ua.