Порошенко сравнил Битву под Крутами с конфликтом на Донбассе

29.01.2017, 12:18

Президент Украины обнародовал обращение ко Дню памяти Битвы под Крутами.

"Сегодня мы чтим подвиг молодых украинцев - старшин и юнкеров Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого, бойцов Помичного студенческого куреня Сечевых стрельцов - студентов киевских вузов и гимназистов старших классов", - говорится в обращении.

"29 января 1918 года, вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, они на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды", - отметил президент.

"Сейчас, как и почти 100 лет назад, страна, которая бредит имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашей стране", - добавил глава государства.

Россия последовательно отрицает участие своих кадровых войск в конфликте на Донбассе, однако признает присутствие там "российских добровольцев".

"Отдельно хочу обратиться сегодня к нашим воинам, которые в составе Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции отстаивают наше право творить собственное государство. Примите искреннюю благодарность украинского народа за ваш честный и героический ежедневный труд", - отметил Петр Порошенко.

Свое обращение в воскресенье обнародовал и премьер Владимир Гройсман: "Кланяюсь мужеству юных героев, которые боролись за Украину. Помним!"

29 января 1918 года в бою у станции Круты в Черниговской области в 130 километрах от Киева, против несколькотысячной большевистской армии Михаила Муравьева выступили малочисленные отряды Украинской Центральной Рады.

Среди защитников были пятнадцати- и восемнадцатилетние студенты и гимназисты.

Бой был непродолжительный, но свою задачу отряд Центральной Рады выполнил - он задержал движение большевистской армии в направлении Киева.

В результате столкновения основная часть защитников Крут отступила в столицу, но часть отряда гимназистов попала в плен и была расстреляна. Об этом сообщает BBC Украинская служба.