Госфинмониторинг: Янукович и семья "отмыли" более 200 миллиардов гривен

30.01.2017, 16:03

В ведомстве напомнили, что на счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с Януковичем и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте $1,54 млрд.

Государственная служба финансового мониторинга ведет работу по поиску и блокированию средств и имущества, незаконно присвоенных экс-президентом Януковичем и его окружением.

Согласно расследованиям службы, проводившимся с марта 2014 года по декабрь 2016 года, подготовлено и направлено в правоохранительные органы 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками времен президентства Януковича.

Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 201,7 миллиарда гривен.

В Госфинмониторинге напомнили, что на счетах физлиц и юридических лиц, имеющих связи с Януковичем и другими чиновниками, уже заблокированы средства в эквиваленте $1,54 млрд. "Кроме того, заблокированы активы бывших чиновников на сумму $107,19 млн., 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков в Австрии, Великобритании, Латвии, на Кипре, в Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах", - сообщили в ведомстве.

Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года провела и передала в правоохранительные органы материалы более 1900 расследований, проведенных в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Общая сумма объектов расследований составила 449,8 млрд. гривен. Об этом сообщает УНИАН.