В Польше опубликовали имена 8,5 тысячи надзирателей нацистского лагеря Освенцим

30.01.2017, 16:31

Институт национальной памяти Польши (ИНП) опубликовал имена 8,5 тысячи надзирателей нацистского лагеря смерти Освенцим. Список доступен по адресу truthaboutcamps.eu.

Как сообщил директор музея Освенцима Петр Цивинский, база данных является результатом многолетнего исследования.

Президент ИНП Ярослав Царек назвал публикацию списка историческим событием. "Мы будем работать и по истории других концлагерей, Освенцим - это только начало", - сказал он.

В базе данных содержатся данные эсэсовцев, работавших в лагере. Среди документов можно найти 350 характеристик на сотрудников лагеря. Некоторые из бывших сотрудников Освенцима до сих пор живы, отметили в ИПН.

База данных была составлена в рамках возобновленного в 2011 году расследования преступлений нацистов в Освенциме, проведенного Комиссией по преследованию за преступления против польского народа.

По данным музея Освенцима, в 1941 году гарнизон СС в лагере состоял из 700 человек, в 1942 году - из 2 тысяч, в августе 1944 года - из более чем 3 тысяч человек. На момент ликвидации лагеря в нем работали более 4,5 тысячи военнослужащих СС. Большинство из них были немцами, но среди сотрудников лагеря встречались и граждане оккупированных стран и стран-сателлитов нацистской Германии - Румынии, Словакии, Венгрии.

За время существования лагеря в нем были умерщвлены более миллиона человек, большинство из них - европейские евреи.

Лагерь был освобождён 27 января 1945 года советскими войсками. Об этом сообщает ВВС.