Всемирный банк: экономика Украины в этом году вырастет на 2%, инфляции - до 10%

04.04.2017, 14:19

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе презентации обновленного прогноза.

"Прогноз экономического роста остается умеренным. Есть несколько проблем, с которыми будет сталкиваться Украина. На данный момент мы прогнозируем экономический рост на 2% на 2017 год", - сказала она.

В то же время ускорение темпов реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие 2 года, сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики Всемирного банка Фарук Хан в ходе презентации обновленного макроэкономического прогноза ВБ.

"У нас есть и хорошие новости: ускорение темпов проведения реформ может ускорить рост экономики Украины до 4% в ближайшие 2 года", - сказал он.

Кроме того Всемирный банк повысил прогноз по инфляции в Украине на 2017 год до 10% с 8,5%, прогнозируемых ранее, сообщила ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач в ходе презентации обновленного макроэкономического прогноза ВБ.

По ее словам, проведенное в Украине повышение минимальной заработной платы вынудило Всемирный банк ухудшить прогноз по инфляции на 2017 год. "Сейчас мы ожидаем инфляцию на уровне 10%", - сказала Головач. Об этом сообщает УНИАН.