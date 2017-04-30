30.04.2017, 13:24

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста украинского ВВП в 2017 году с 2,5 процента до 2 процентов. Об этом сказано на сайте агентства.

"Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3 процента, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2 процентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году рост ВВП может достичь 3 процентов в связи с улучшением потребительского спроса и инвестиций.

При этом в агентстве прогнозируют снижении средней инфляции в 2017 году до 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году.

Кроме того, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной национальной валюте на уровне В- (рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности - ред.).

"В рейтингах Украины наблюдается слабая ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками", - говорится в сообщении.

В то же время международные резервы НБУ увеличились до 16,7 млрд долларов после перечисления траншей от Международного валютного фонда (МВФ) - 1 млрд долларов, и Еврокомиссии (макрофинансовая помощь от ЕС на 600 млн евро).

По прогнозам Fitch, к концу 2017 года международные запасы могут увеличиться до 18,1 млрд долларов.

В агентстве отметили, что программа МВФ положительно влияет на кредитный профиль Украины, поддерживая внешнее финансирование, доверие, а также обеспечивая импульс реформ.

"Однако дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в реализации программы структурных реформ... Ключевые показатели реформ включают в себя пенсионную реформу, внедрение рынка земли, приватизацию и прогресс в борьбе с коррупцией", - добавили в Fitch. Об этом сообщает Сегодня.ua.