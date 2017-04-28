Госказначейство уже возместило более 11 миллиардов НДС по новому реестру

28.04.2017, 15:49

Государственная казначейская служба Украины сегодня, 28 апреля, перечислила возмещение налога на добавленную стоимость на счета 111 налогоплательщиков на общую сумму 1,133 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Госказначейства, возмещение перечислено в соответствии с информацией Министерства финансов о согласованных суммах бюджетного возмещения из нового реестра от 27 апреля.

Кроме того, 28 апреля Госказначейство получило от Минфина информацию о согласованном возмещении еще на 196,77 млн грн и обещает перечислить средства на счета плательщиков в установленные сроки.

26 апреля министр финансов Александр Данилюк анонсировал старт автоматического возмещения по налогу на добавленную стоимость, а Государственная казначейская служба перечислила возмещение НДС на счета 2704 налогоплательщиков на общую сумму 9,946 млрд грн.

В Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн.

Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля 2017 года, однако впоследствии, 3 апреля, министр финансов Данилюк сообщил о попытке срыва запуска его работы. Об этом сообщает УНИАН.