Импорт легковых авто в Украину вырос на 64%

25.04.2017, 14:37

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 64% - до 15,195 тысячи единиц. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за два месяцев в страну легковых автомобилей составила 205,4 миллиона долларов, а средняя цена одного импортированного автомобиля снизилась почти на 3 тысячи долларов и составляет 13,5 тысячи долларов.

Крупнейшим поставщиком иномарок в Украину за отчетный период стал Евросоюз, из стран которого было импортировано 11 296 автомобилей на сумму, эквивалентную 141,9 миллиона долларов.

"Крупнейшие закупки в ЕС осуществлялись в Германии, из которой было ввезено 4295 автомобилей, во Франции, где закуплено 1454 машины, и Словакии - 1093 авто", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на втором месте по импорту автомобилей в Украину оказались США.

"Импорт из США составил 891 автомобиль, а их общая стоимость - 19,5 миллиона долларов. Япония заработала на украинцах почти 15 миллионов долларов, отгрузив 731 авто. Из Турции и Южной Кореи в Украину прибыло по 564 легковых автомобиля. Но если турецкий импорт обошелся Украине в 7,4 миллиона долларов, то южнокорейские поставки таможня оценила в 9,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что из стран СНГ на украинский рынок прибыло 379 легковых автомобилей, на закупку которых было потрачено 3,3 миллиона долларов.

"Иномарки в СНГ покупались только в двух странах - России и Узбекистане. С первой в Украину ввезли 288 автомобилей, а со второй - 88 штук", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года вырос в 1,5 раза - до 8,5 тысячи единиц. Об этом сообщает УНИАН.