Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне B

29.04.2017, 13:17

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне В-. Прогноз по рейтингу - стабильный.

В ноябре 2015 - ноябре 2016 года Украина имела преддефолтный рейтинг CCC.

В то же время "нерешенный конфликт" на Донбассе продолжает нести риски для "общей макроэкономической деятельности и стабильности" страны, отмечает агентство.

Fitch понизило прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 2%. Это объяснили блокадой на Донбассе.

На 2018 год агентство прогнозирует 3%-ный рост экономики.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы "В" означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

В агентстве также предполагают, что долговой спор с Россией не повлияет на доступ Украины ко внешнему финансированию и обслуживанию ее внешнего долга. Об этом сообщает BBC Украинская служба.