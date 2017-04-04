Порошенко: Российской агрессии мы можем противостоять только объединив усилия

04.04.2017, 14:28

Эффективно противостоять агрессии России Украина и мировое сообщество могут только, объединив усилия, и наше государство благодарно за поддержку и консолидацию усилий в этом направлении, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня наш главный вызов - это агрессивная политика Российской Федерации. Российской агрессии мы можем противостоять только, объединив усилия: усилия Украины и Латвии, усилия Украины и Европейского Союза, усилия трансатлантического партнерства. Мы очень ценим эту последовательную поддержку, и мы глубоко благодарны латвийской стороне за решительное осуждение агрессии России против Украины", - сказал глава государства во время совместной пресс-конференции с Президентом Латвийской Республики Вейонисом.

Петр Порошенко подчеркнул, что поддержка Украины Латвией является чрезвычайно важной, ведь она "очень хорошо понимает ситуацию в Украине, поскольку также много лет была под российской оккупацией".

"Мы очень благодарны Латвии за твердую и последовательную позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, за твердую позицию непризнания незаконной аннексии Крыма. Фактически Латвия сейчас выступает очень эффективным адвокатом украинской позиции в Европейском Союзе", - сказал он, отметив, что все эти позиции отражены в Совместном заявлении, которое сегодня подписали лидеры двух стран.

Среди сфер, в которых латвийская сторона оказывает поддержку Украине, Президент назвал участие Латвии в программе подготовки украинских военных. "Следствием этого является усиление нашей обороноспособности, а также дальнейшее реформирование Вооруженных Сил Украины, сектора обороны и безопасности, предусмотренного Стратегическим оборонным бюллетенем Украины и нашим сотрудничеством с НАТО", - констатировал глава государства.

"Мы также благодарны Латвии за вклад в трастовый фонд НАТО по совершенствованию системы управления и связи в Вооруженных Силах Украины", - добавил Петр Порошенко.

Президент также поблагодарил латвийцев за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих в Латвии. Он сообщил, что сегодня в Юрмале посетит трех украинских героев, которые проходят реабилитацию в лучшей клинике Латвийской Республики.

Президент Латвии Вейонис, в свою очередь, подчеркнул, что его страна, как и все международное сообщество, категорически осуждает агрессивные действия России и твердо поддерживает Украину. При этом он подчеркнул важность международной поддержки Украины и напомнил исторический пример, когда длительное время мировое сообщество не признавало оккупацию Латвии, и это способствовало восстановлению ее независимости.

Вейонис выразил полную поддержку Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, которые призваны способствовать полному выполнению Минских договоренностей.

"К сожалению, решение России о признании выданных сепаратистами в Луганской и Донецкой областях документов противоречит Минским договоренностям и не способствует решению конфликта", - сказал он.

Президент Латвии выразил убеждение, что пересмотр европейской политики санкций по отношению к России возможен только при полной имплементации Минских договоренностей: выводе военных формирований, наемников и военной техники с территории Украины и полном контроле российско-украинской границы.

Он особо подчеркнул, что очень важно продолжение политики поддержки Украины со стороны Европейского Союза. "Латвия, как и весь Европейский Союз, заинтересована в демократической, независимой и сильной Украины", - подчеркнул Вейонис.

Инф. официального сайта Президента Украины.