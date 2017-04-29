В Брюсселе начал работу саммит ЕС по обсуждению Brexit

29.04.2017, 12:56

Сегодня, 29 апреля, пройдет саммит Евросоюза для утверждения рекомендаций к переговорам о выходе Великобритании из сообщества.

Саммит созвал глава Европейского совета Дональд Туск 21 марта. По его словам, необходимо "сделать все от нас зависящее, чтобы процесс развода был как можно менее болезненным для Евросоюза".

Разработанные рекомендации должны определить основу переговоров и общую позицию ЕС в ходе переговоров.

29 марта Великобритания официально заявила Европейскому совету о намерении покинуть ЕС. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.