Порошенко одобрил предоставление Молдове гуманитарной помощи

29.04.2017, 12:28

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выделении Молдове 10 миллионов гривень гуманитарной помощи для преодоления последствий аномальных снегопадов.

"С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, в соответствии со статьей 10 закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова; Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", - сказано в указе No118/2017, опубликованном на официальном сайте главы государства 28 апреля.

Сумма помощи в указе не оговаривается. Накануне Кабинет министров одобрил выделение Молдове 10 миллионов гривень для ликвидации последствий непогоды.

20 апреля мощные снегопады накрыли Молдову. Из-за непогоды в 17-ти районах страны были обесточены 235 населенных пунктов. Также зарегистрированы сотни случаев обрушения деревьев, повреждений опор линий электропередач, жилых зданий. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".