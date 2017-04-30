Трамп подписал указ о пересмотре международных торговых соглашений

30.04.2017, 13:13

Американская администрация намерена пересмотреть международные торговые соглашения, в которых участвует Вашингтон.

Соответствующий указ в субботу, 29 апреля, подписал президент США Дональд Трамп. Провести проверку соглашений он поручил министерству торговли и торговому представителю страны.

"Мы предпринимаем беспрецедентные действия для того, чтобы Америке вернуть рабочие места, благосостояние и американскую мечту, и мы только начали над этим работать", - заявил Трамп.

По словам министра торговли страны Уилбура Росса, при этом предполагается сконцентрироваться на проверке "нарушений и неправомерного применения" соглашений с другими странами, а также компаниями. Особое внимание при этом будет уделяться "жульничеству" и небрежному исполнению предписаний, добавил он.

Еще в конце марта Трамп подписал указ о пересмотре торговых отношений США с остальными странами. Он поручил составить список стран и продукции, за счет которых у Вашингтона имеется высокий показатель внешнеторгового дефицита. Теперь же будут рассмотрены "соглашения как таковые", указал Росс. В числе прочих пересмотру будут подвергнуты соглашения США с Всемирной торговой организацией (ВТО). По словам министра торговли, до сих пор еще ни разу не проводилась "систематическая проверка" влияния договоров с ВТО на экономику "страны в целом". Об этом сообщает Deutsche Welle.