Трамп пригласил Дутерте в Белый дом

30.04.2017, 12:27

Президент США Дональд Трамп пригласил филиппинского лидера Родриго Дутерте в Вашингтон обсудить двусторонние отношения.

С таким предложением он выступил в ходе телефонных переговоров с президентом Филиппин в воскресенье, 30 апреля. Представитель Дутерте подтвердил приглашение, однако не стал уточнять, когда визит может состояться. На данный момент известно, что лидеры двух стран должны встретиться в ноябре на Восточноазиатском саммите на Филиппинах.

Белый дом уточнил в пресс-релизе, что телефонные переговоры прошли в "дружественной" атмосфере и лидеры двух стран обсудили вопросы региональной безопасности, включая угрозу со стороны Северной Кореи, а также борьбу с наркотиками.

Дутерте пришел к власти на Филиппинах в июне 2016 года, и его отношения с предыдущей администрацией США не складывались из-за критики Обамы в адрес его методов антинаркотической кампании. В ответ Дутерте пожелал Обаме "гореть в аду" и назвал его "сукиным сыном".

Филиппинская полиция за время борьбы с дилерами и наркоманами, по официальным данным, убила более 2,7 тысячи человек, утверждая, что действовала в рамках самообороны. Филиппинский юрист на минувшей неделе подал иск в Международный уголовный суд против Дутерте, обвинив его в массовых убийствах. В его заявлении указано, что в действительности, по его подсчетам, жертвами антинаркотической кампании стали около 8 тысяч человек.

В отношении Трампа филиппинский лидер пока высказывается исключительно восторженно. На одной из пресс-конференций он назвал нового президента США "реалистом и прагматиком", а также добавил: "Посмотрите на его инаугурационную речь. Он остановит наркотрафик. Мы ничем не отличаемся. Он вас точно убьет". По словам Дутерте, Трамп говорил ему, что он "все делает правильно" в его борьбе с наркотиками. Об этом сообщает Deutsche Welle.