Анкара заблокировала "Википедию"

29.04.2017, 13:11

В Турции заблокирован доступ к ресурсам интернет-энциклопедии "Википедия". Об этом сообщает в субботу, 29 апреля, газета Hurriyet со ссылкой на решение Совета по информационным технологиям и связи.

В заявлении Совета говорится, что, в соответствии с законом "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере", "в результате проведения технической и юридической оценки" к сайту wikipedia.org применяются административные меры.

Причины ограничения доступа к "Википедии" не называются. После референдума о превращении страны в президентскую республику и о расширении полномочий президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в онлайн-энциклопедии появились многочисленные правки статей, связанных с Эрдоганом. Глава турецкого государства, в частности, назывался диктатором.

Блокировка сайта произошла утром в субботу на территории всей страны. Недоступными стали все языковые версии крупнейшей онлайн-энциклопедии. Об этом сообщает Deutsche Welle.