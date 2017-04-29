Тиллерсон назвал Украину "надежным партнером" в Совбезе ООН

29.04.2017, 13:08

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон удовлетворен взаимодействием с Украиной в ООН и назвал ее надежным партнером в Совете безопасности организации.

Об этом сообщил спикер Миссии Украины при ООН Олег Николенко по результатам встречи постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко с Тиллерсоном.

"Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко провел короткий разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Американский дипломат акцентировал, что Украина является надежным партнером США в Совете безопасности ООН", - проинформировал Николенко.

Как сообщается, госсекретарь США также выразил удовлетворение последними контактами с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

"Со своей стороны, Владимир Ельченко поблагодарил Рекса Тиллерсона за неизменную солидарность с Украиной, прежде всего, в Совете безопасности ООН", - добавил Николенко.

Кроме того, Ельченко провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

"Среди прочего, обсуждалась координация позиций и сотрудничества между Украиной и Великобританией в Совете безопасности ООН", - сообщили в Миссии Украины при ООН.

Николенко также добавил, что с британской стороны тоже прозвучали положительные оценки в отношении взаимодействия с Украиной. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.