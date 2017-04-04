Сводные данные штаба АТО на 4 апреля

04.04.2017, 14:31

На Луганском направлении за минувшие сутки произошло два вражеских обстрела. Ночью враг открыл огонь из миномета калибра 120 мм по Крымскому, а под вечер применил стрелковое оружие и гранатометы вблизи железнодорожной станции Донец.

На Донецком направлении за прошедшие сутки здесь наблюдалась самая напряженная ситуация. Несмотря на объявленное прекращение огня, враг активно обстреливал опорные пункты ВСУ из минометов калибров 82 и 120 мм. Больше всего от вражеского огня страдали Авдеевка, позиция "Шахта Бутовка" и Пески. Позиции в Авдеевке с обеда до полуночи находились под обстрелами боевиков. За это время оккупанты провели три минометных обстрела. Еще три - состоялись вблизи позиции "Шахта Бутовка". В районе Песок враг применял преимущественно легкое вооружение, но единожды открыл огонь из минометов калибра 82 мм. В полдень оккупанты открыли кратковременный минометный огонь по жилым кварталам Новгородского. В других местах на горловском периметре боевики осуществляли обстрелы из легкого вооружения. В районе Светлодарской дуги вчера было тихо.

По информации, которую сообщил сегодня, 4 апреля, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось 19 обстрелов со стороны врага, в частности - 7 из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении по-прежнему абсолютное большинство нарушений прекращения огня приходится на район от Павлополя до Широкино, хотя вчера враг не применял тяжелое вооружение на упомянутых рубежах. В Широкино и Водяном оккупанты применяли БМП, а вблизи Гнутово вели огонь вражеские снайперы. Один минометный обстрел произошел в Березовом. В Марьинке в результате вражеского обстрела ранен 15-летний подросток, который живет на восточной окраине города.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 27 обстрелов со стороны врага.

За минувшие сутки, в результате боевых действий, 2 военнослужащих погибли, 5 - получили ранения. Кроме того, вчера в Главном военном клиническом госпитале умер военнослужащий, который 2 марта во время обстрела вблизи Авдеевки получил тяжелые ранения.

Вчера утром в Верхнеторецком трактор наехал на мину в поле. Машина уничтожена, водитель ранен.

В районе проведения АТО СБУ обнаружила два тайника с боеприпасами.

Вблизи заброшенного шиноремонтного завода в Марьинке Донецкой области правоохранители изъяли пулемет Калашникова для установки на танке, две противотанковые мины с запалами, четырнадцать гранат Ф-1 и почти 3,5 тысячи патронов различного калибра.

Также в лесополосе на окраине села Первомайское Ясиноватского района Донецкой области сотрудники спецслужбы обнаружили три пороховых заряда к танковым снарядам, гранатомет РПГ-22 и почти четыреста патронов различного калибра.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.