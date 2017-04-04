Порошенко прокомментировал запрет въезда в Украину представительнице России на "Евровидении"

04.04.2017, 15:18

Украина четко и последовательно стоит на позициях относительно непризнания незаконной аннексии Крыма, поэтому посещение полуострова является незаконным, нарушением украинского законодательства, а следовательно, имеет соответствующую реакцию правоохранительных органов на такие визиты. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время общения с представителями СМИ в Латвии, комментируя запрет въезда в Украину Юлии Самойловой - представительницы России на песенном конкурсе "Евровидение".

"Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечет за собой санкции. Это совершенно четко известно российской стороне и требования являются единые для всех", - сказал глава государства.

"Российская сторона знала об этом и сознательно принял решение, рассчитывая на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию. Она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство и поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы", - также заявил Президент.

Глава государства добавил, что организаторы предложили России несколько вариантов решения ситуации, чтобы ее представитель мог принять участие в песенном конкурсе. "Было предложено несколько вариантов решения этих вопросов, эти предложения исходили со стороны организаторов конкурса, начиная от трансляции и участия через видеотрансляцию соответствующего участника, завершая заменой участника", - отметил Петр Порошенко отметив, что российская сторона не приняла это предложение.

"Как известно, России не нужно было участие в Евровидении, нужна была провокация", - подчеркнул он и добавил: "Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать".

Инф. официального сайта Президента Украины.