Украина требует от России отменить призыв в армию в оккупированном Крыму

04.04.2017, 15:19

МИД Украины выразил решительный протест из-за намерений России провести призыв на военную службу в Крыму. Об этом говорится в комментарии ведомства.

Киев требует отменить призыв "граждан, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Кроме того, дипломаты призывают Россию придерживаться своих международных обязательств.

Украинские дипломаты цитируют резолюцию ООН, которая "установила факт незаконной оккупации" Россией Крыма. В резолюции ООН, принятой еще в декабре 2016 года, Россию признали "государством-оккупантом", а Крым и город Севастополь - "временно оккупированной территорией".

Документ ООН осуждал нарушения прав человека, дискриминацию крымских татар, а также украинцев со стороны "российской оккупационной власти". Об этом сообщает ВВС Украина.