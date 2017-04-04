Порошенко: Украина благодарна партнерам за продолжение политики санкций против страны-агрессора РФ

04.04.2017, 15:22

Украина благодарна своим партнерам в Евросоюзе и международным партнерам за продолжение политики санкций против страны-агрессора Российской Федерации за невыполнение ею Минских соглашений, заявил Президент Петр Порошенко.

"И я благодарен нашим европейским партнерам, что в случае, когда Россия не продемонстрирует свою готовность прекратить огонь, ввести пакет по безопасности, наши партнеры готовы продемонстрировать продлении санкций против Российской Федерации как эффективный механизм мотивации России придерживаться взятых на себя обязательств по выполненению подписаных ею Минских соглашений", - сказал Петр Порошенко во время совместной встречи Президентов Украины и Латвии с журналистами в Риге.

Глава государства подчеркнул, что Россия и пророссийские боевики не только не выполняют Минские договоренности, но и продолжают нарушать новые, в том числе режим прекращения огня, который был оглашен по инициативе Украины с 1 апреля накануне Пасхальных праздников.

"К сожалению, ни одного дня, когда бы этот режим соблюдался российской стороной, не было. 1, 2 апреля мы видели некоторое сокращение применения тяжелой артиллерии и минометов. К сожалению, вчера мы увидели резкую эскалацию - количество обстрелов, по отношению к 1-му и 2-му числа, выросла в 3 раза. Во время минометного обстрела с применением 80-миллиметрового миномета погиб украинский военный. Активно применяется стрелковое оружие", - отметил Петр Порошенко. В то же время, подчеркнул он, Украина очень ответственно относится к соблюдению этого режима и в канун 1 апреля Министр обороны и начальник Генерального штаба получили четкие приказы по неукоснительному соблюдению украинской стороной режима прекращения огня.

Президент сообщил, что вчера во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Франсуа Олландом было договорено о согласовании повестки дня для Нормандского формата.

"Мы договорились о том, что мы инициируем и предложим повестку дня для саммита Нормандского формата, где мы решительно требуем соблюдения и имплементации Минских соглашений, обсудим дорожную карту Минских соглашений, и реализацию этого процесса", - сказал Президент.

"Все были очень счастливы узнать, что с 1 апреля были договоренности об установлении мира на Донбассе. Но в то же время очень сожалеем, что там до сих пор продолжаются обстрелы и гибнут люди. Латвия и международное общество надеется, что Россия будет активным участником переговоров, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе", - в свою очередь отметил Президент Латвии Раймондс Вейонис.

Инф. официального сайта Президента Украины.