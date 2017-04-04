Порошенко поблагодарил Латвию за последовательную позицию по поддержке Украины

04.04.2017, 16:30

Президент Петр Порошенко убежден, что Украину и Латвию объединяет также общая приверженность европейским ценностям. Глава государства поблагодарил Латвию за твердую и последовательную позицию по поддержке евроинтеграционных европейских стремлений Украины, что отражается в многочисленных проектах по поддержке соответствующих реформ в нашем государстве и обмене опытом в осуществлении европейской интеграции.

"Мы также заинтересованы в реализации ваших достижений в вопросах борьбы с коррупцией, реформировании государственной службы, местного самоуправления, а также реформировании отдельных секторов экономики. Наши специалисты очень внимательно изучают латвийский опыт", - отметил Петр Порошенко. Он сообщил, что сегодня было достигнуто несколько важных договоренностей, в том числе по дальнейшей работе и координации в возвращении в Украину финансовых активов.

Президент высоко оценил и позицию Латвии о необходимости вступления в силу и реализации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. "Мы ожидаем, что наши голландские партнеры в ближайшее время завершат процесс ратификации и наконец ратификационные грамоты будут переданы в Брюссель", - отметил он.

Глава государства также поблагодарил за сотрудничество и поддержку в вопросе введения безвизового режима для украинских граждан в странах Шенгенской зоны. "Латвия очень хорошо подготовилась к этому. Уже сегодня есть три ежедневных рейса латвийских авиакомпаний, которые прочно связывают Киев и Ригу. И сейчас будет открыто транспортное сообщение с Одессой. Латвия - ворота в Европу, через которые украинские граждане могут приезжать не только в Латвию, но и в северные страны, начиная с Финляндии, Дании, Швеции и многие другие. Думаю, с введением безвизового режима эта позиция только усилится", - сказал Петр Порошенко.

Отдельно Президент отметил восстановление в декабре 2016 года работы двусторонней Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. "Мы довольны теми результатами, которые были достигнуты, планами, которые надо реализовать, и хочу отметить, что они имеют полную мою поддержку как Президента Украины", - сказал Петр Порошенко и выразил благодарность лично Президенту Латвии Вейонису "за крепкую поддержку независимости и европейских стремлений украинского народа".

В свою очередь, Президент Латвии отметил, что в интересах его страны видеть сотрудничество нашего государства с Европой и напомнил, что Латвийская Республика прошла путь недавно и готова поделиться с Украиной своим опытом сотрудничества с Европейским Союзом.

"Мы очень положительно воспринимаем и хорошо понимаем сложность этих нововведений и реализации этих планов", - сказал Вейонис.

Президент Латвии также подчеркнул важность развития межчеловеческих отношений и свободных путешествий, которые открывает безвизовый режим со странами ЕС для украинцев. "Мы надеемся, что уже этим летом украинские граждане смогут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны", - сказал он.

Вейонис отметил, что Украина является важным торговым партнером его страны, и Латвия заинтересована в сотрудничестве в экономическом плане, в частности, в фармацевтике, сельском хозяйстве, транспорте, машиностроении, логистике.

Инф. официального сайта Президента Украины.