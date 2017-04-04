Гройсман планирует в ближайшее время представить основные принципы пенсионной реформы

04.04.2017, 16:52

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует в ближайшее время представить обществу и Верховной Раде Украины правительственное видение основных принципов пенсионной реформы, которая является одним из ключевых преобразований, запланированных Кабинетом Министров на 2017 год, а также одним из структурных маяков программы сотрудничества с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом. Об этом Владимир Гройсман сказал в ходе общения с журналистами в Киеве.

"Мы в ближайшее время выйдем с предложением реформы пенсионной системы. Исходим из трех показателей. Первый - справедливость. Речь идет о том, чтобы обращать внимание на пенсионный стаж человека. Второй - бездефицитность. Мы считаем, что за 7 лет можем минимизировать дефицит бюджета Пенсионного фонда или ликвидировать его вообще", - сказал он.

Премьер-министр напомнил, что на сегодня дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет более 140 млрд. грн., что превышает весь бюджет на оборону и безопасность. Вместе с тем, даже несмотря на значительные затраты, по словам главы правительства, около 80% пенсионеров получают минимальные или невысокие по размерам пенсии.

"И третье: в случае проведения реформы уже с 1 октября нам удастся существенно повысить пенсии гражданам. Я выйду с цифрами, с системой, буду просить парламент поддержать эти решения. Это даст возможность качественно изменить социальный статус наших пенсионеров. И при этом курс валют будет стабильным, и цены будут стабильными", - сказал премьер-министр.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.