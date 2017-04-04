Порошенко в Риге посетил музей оккупации Латвии

04.04.2017, 17:02
Фото: president.gov.ua

В рамках официального визита в Латвийскую Республику Президент Петр Порошенко в Риге посетил Музей оккупации Латвии.

Глава государства осмотрел экспозицию, которая рассказывает об оккупации Латвии нацистским и советским режимами в период с 1940-1991 годов. В экспозиции представлены исторические документы, фотографии.

Музей был основан в 1993 году. Фонды музея составляют около 30 тысяч документов, фотографий, письменных, устных и материальных свидетельств, а также памятные вещи из мест заключений и спецпоселений. Все видео-, кино- и фотодокументы хранятся в хранилище музея.

Среди мировых лидеров, посетивших музей, канцлер Германии Ангела Меркель, Королева Великобритании Елизавета II,  верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини.
Инф. официального сайта Президента Украины.

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