Гройсман: Проведение в этом году пяти ключевых реформ уже со следующего года обеспечит экономический рост

05.04.2017, 11:50

Проведение в этом году пяти ключевых реформ, определенных правительством как его приоритеты, относительно публичной приватизации, пенсионной, земельной реформ, реформы образования и здравоохранения уже со следующего года обеспечит стабильный экономический рост и уверенность граждан в завтрашнем дне. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

"В нашей прекрасной 45-миллионной стране в этом году надо сделать пять реформ. Как только мы сделаем эти пять реформ, вы сразу почувствуете со следующего, 2018 года, абсолютно нормальную, позитивную ситуацию: будет уверенность, стабильность, экономический рост. Это публичная продажа неэффективного государственного имущества, это важно сделать. Это пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения, которая может консолидировать расходы и инвестировать в жизнь и здоровье граждан. Это реформа образования и создание качественного мощного фермерского класса за счет того, чтобы дать людям возможность владеть землей - именно тем сельхозпроизводителям, которые являются небольшими фермерскими хозяйствами", - заявил Владимир Гройсман.

"Эти пять реформ сделают очень важное дело для нашего экономического роста и для уверенности в завтрашнем дне всех украинских граждан. Наше правительство знает, как это сделать, и мы готовы это делать. Нам будет необходима только поддержка украинского парламента", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что вчера, 3 апреля, на внеочередном заседании правительства, Кабинет Министров принял Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года, определил эти пять реформ ключевыми задачами правительства в 2017 году.

План действий до 2020 года, который прошел широкое обсуждение вместе с общественностью в течение 4 месяцев, предусматривает конкретные меры по развитию национальной экономики, отметил Владимир Гройсман.

"Сегодня очень важно, чтобы мы сконцентрировались на развитии нашей страны, - подчеркнул он. - Моя задача как премьер-министра - возобновить рост экономики страны".

Говоря о достижениях правительства в этом направлении, премьер-министр отметил, что в прошлом году удалось остановить падение и возобновить рост экономики, и по результатам года рост ВВП составил 2,3%. Экономический рост дал возможность вдвое повысить минимальную заработную плату в стране, на 50% - заработную плату учителям, на 30% - врачам, повысить заработную плату для сотрудников ГСЧС, обеспечить финансирование армии, дорожных работ.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.