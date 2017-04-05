Гройсман заявляет о "яростном сопротивлении" запуску Единого электронного реестра возмещения НДС

05.04.2017, 11:55

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман будет добиваться стабильной работы Единого электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость, несмотря на яростное сопротивление работе этой системы и возможные внешние угрозы. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Владимир Гройсман напомнил, что формирование реестра и запуск работы реестра, который проходил 1 апреля текущего года, прошли в четком и тесном взаимодействии с деловыми кругами.

"И сегодня вся система должна поддерживать экономику и честный бизнес. Мошенников надо наказывать, а честный бизнес надо приветствовать и поддерживать. С 1 апреля введен реестр. Сопротивление яростное. Но я добьюсь того, чтобы система работала качественно, в интересах государства и честных деловых кругов", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.