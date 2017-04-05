В зоне АТО краинские военные обнаружили беспилотник с маркировкой ФСБ России

05.04.2017, 12:05

Украинские военные обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции российский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил спикер АТО Ярослав Чепурной, передает телеканал Министерства обороны.

"2 апреля во время осмотра местности в районе Светлодарского выступления военнослужащими сил АТО был обнаружен БпЛА российского производства типа Гранат-1, который входит в комплекс " Наводчик-2", - рассказал он.

По словам Чепурного, этот аппарат предназначен для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

Кроме этого, БпЛА Гранат-1 состоит на вооружении подразделений Пограничной службы ФСБ России, отмечают в Минобороны.

На отдельных блоках летательного аппарата обнаружены маркировки "ФСБ РФ". Об этом сообщает УНИАН.