Гройсман: Никаких оснований для повышения размеров тарифов сейчас нет

05.04.2017, 12:07

Сегодня нет оснований говорить о повышении размеров тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас никаких оснований говорить о повышении цен на тарифы нет", - заявил он

Премьер-министр подчеркнул, что главная задача сегодня - избавиться от энергетической зависимости страны, и правительство принимает меры в этом направлении. Так, в прошлом году Кабинет Министров остановил падение и возобновил добычу украинского газа. В этом году собственного газа в Украине будет добыто на 500 млн. кубометров больше, чем в прошлом году, что будет способствовать укреплению энергетической независимости.

Приняв решение об установлении предельной цены на газ, правительство искоренило аферы в газовой сфере тех, кто грел руки на разных ценах на газ, и защитило людей системой субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Я не для того пришел работать в правительство, чтобы увеличивать нашу зависимость. Я хочу, чтобы Украина была сильной, экономически, энергетически независимой, чтобы это была страна, в которой нормально, качественно живут люди", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава правительства отметил, что тарифы утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) по расчетам теплокоммунэнерго, которые принадлежат городским общинам.

В этом контексте премьер-министр призвал на местах разрабатывать серьезные программы модернизации жилищно-коммунального сектора и коммунальной теплоэнергетики. Как пример необходимых мер он привел установку индивидуальных тепловых пунктов на местах, проведение модернизации производства тепла, совершенствование транспортировки тепла, "чтобы трубы не рвали по улицам и не грели воздух".

"Где есть нормальный мэр, хозяин, то, возможно сказать, там и нормальная структура затрат, формирование тарифа. И они работают на альтернативных источниках. Есть (города), где сотнями устанавливают индивидуальные тепловые пункты на местах, потому что понимают проблемы людей и соответствующим образом начинают инвестировать. Тогда в таких городах меньше потребление, меньше люди платят", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.