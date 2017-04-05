Порошенко пригласил Королеву Дании Маргрете II посетить Украину

Во время аудиенции Президента Украины Петра Порошенко у Королевы Дании Маргрете II глава государства поблагодарил Ее Величества за всестороннюю поддержку Украины Королевством Дания. Аудиенция состоялась в рамках официального визита главы украинского государства в эту страну.
Стороны отметили высокий уровень политического диалога и дружеских отношений между двумя государствами.
Президент поблагодарил за поддержку Королевством Дания суверенитета и территориальной целостности Украины.
Петр Порошенко выразил надежду, что Дания продолжит участвовать в реализации гуманитарных проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине, которые стали жертвами российской агрессии.
Со своей стороны, Ее Величество заверила, что Украина и в дальнейшем может уверенно полагаться на солидарность и поддержку ее государства.
Президент пригласил Ее Величество Королеву Маргарита II посетить Украину с государственным визитом в удобное время.
Инф. официального сайта Президента Украины.