Порошенко пригласил Королеву Дании Маргрете II посетить Украину

05.04.2017, 13:45

Во время аудиенции Президента Украины Петра Порошенко у Королевы Дании Маргрете II глава государства поблагодарил Ее Величества за всестороннюю поддержку Украины Королевством Дания. Аудиенция состоялась в рамках официального визита главы украинского государства в эту страну.



Стороны отметили высокий уровень политического диалога и дружеских отношений между двумя государствами.



Президент поблагодарил за поддержку Королевством Дания суверенитета и территориальной целостности Украины.



Петр Порошенко выразил надежду, что Дания продолжит участвовать в реализации гуманитарных проектов по поддержке внутренне перемещенных лиц в Украине, которые стали жертвами российской агрессии.



Со своей стороны, Ее Величество заверила, что Украина и в дальнейшем может уверенно полагаться на солидарность и поддержку ее государства.



Президент пригласил Ее Величество Королеву Маргарита II посетить Украину с государственным визитом в удобное время.

Инф. официального сайта Президента Украины.