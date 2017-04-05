Фотосессия для новорожденных

05.04.2017, 13:59

Наши дети – наша самая большая радость. Мы помним, или нам так кажется, о них все. Сначала груднички, потом младенцы, малыши. Нежные, ласковые, беззащитные. Они удивляют, изумляют, восхищают. Вот карапуз впервые улыбнулся, впервые махнул ручонкой, сел, встал на ножки. Вот он уже маленький человечек, такой смешной и забавный, еще слабенький, но уже серьезный и целеустремленный. Куда ты торопишься? Не спеши, у тебя впереди долгая жизнь. Рядом всегда будут мама и папа. Они помогут, поддержат, не оставят в обиде.

А пока нежные родители стремятся запечатлеть начало жизненного пути своего чада, чтобы потом вместе рассматривать фотографии и умиляться первым шажкам своего милого карапуза. К счастью, новейшая аппаратура позволяет делать великолепные съемки детей с высоким качеством снимков. Техническая сторона хоть и играет значительную роль в процессе фотосессии, но гораздо важнее искусство фотографа, его способности делать высокохудожественные фото.

Новорожденные безмолвны, поэтому на этом этапе за них решают родители. Они определяют, как фотографировать ребенка, во что он будет одет, кто будет держать его на руках, кто будет рядом. Немаловажную роль играет интерьер. Если съемка происходит в квартире, необходимо выбрать фон, вещи и мебель так, чтобы они соответствовали стилю съемки. Здесь необходимо учитывать вкус фотографа. Не считаете, что его мнение должно быть решающим, тогда хотя бы обратите внимание на то, что он советует.

Современная художественная фотография цветная. Однако черно-белые снимки, сделанные настоящим художником, способны выделить те мелочи, которые никак не отобразить на цветной фотографии. Не отказывайтесь от таких фото. Сделайте несколько снимков, и почувствуйте прелесть оттенков черного, игру теней и полутеней, их завораживающую и притягивающую силу.

Фотографируйте детишек постоянно. Запечатлевайте самые яркие моменты их жизни. Потом все это будет приятно вспомнить, обсудить, поделиться впечатлениями.