Охрана дома - защита Вашего имущества

18.04.2017, 16:01

Задача охраны дома – не взять с поличным вора, а не допустить самой попытки взлома, проникновения. Система охраны должна в первую очередь отпугнуть злоумышленника и при необходимости своевременно оповестить охранное агентство.

Бюджетная охранная сигнализация будет в себя включать: — Датчики открытия на все входные двери и окна — Датчики объема внутренних помещений — Коммутационный пульт кодового доступа установки и снятия сигнализации владельцем. Либо только коммутационный пульт, связанный с центральным диспетчерским пультом.

Охранная сигнализация — расширенная комплектация (в дополнение к предыдущей):

— Система видеонаблюдения с записью на сервер — Автоматическое включение освещения придомовой территории, срабатывающее при проникновении — Включение звукового оповещения, которое отпугнет злоумышленника. Наряду с техническими средствами охраны могут использоваться услуги охранника, который будет находиться либо в доме, либо в специально оборудованном помещении. Сюда выводится пульт охраны и система видеонаблюдения. У охранника может находиться тревожная кнопка. Принятие решения – использовать ли физическую охрану, или только техническую, зависит от размеров охраняемого объекта.

Вызов группы быстрого реагирования при срабатывании охранной сигнализации

Выезд охраны происходит в двух случаях: — в результате сработки технических средств охраны (датчиков) — при нажатии тревожной кнопки владельцем или охранником, который за нее отвечает На больших объектах желательно присутствие охранника, т.к. он может подсказать прибывшей группе более вероятное место проникновения. Охранник владеет информацией, где находится сработавший датчик или камера. Возможна ситуация, что он сам видел нарушителей, но находится в защищенном охранном помещении или доме. Охраннику не рекомендуется обезвреживать злоумышленников своими силами.

— Стационарная тревожная кнопка.Ее установка производится в непосредственной близости от коммутационного устройства либо в комнате охраны. Необходим свободный доступ к ней охранника. — Носимая тревожная кнопка (имеет вид брелока) находится у охранника, но имеет небольшой радиус действия от коммутационного устройства – максимум 50 м. — Мобильная тревожная кнопка – на нее сигнал о проникновении поступает по GSM-каналу. Она находится только у владельца. На этом устройстве высвечивается код сработавшего датчика (дверь, окно) и необходимость вызова группы охраны определяет сам владелец.

Современные камеры видеонаблюдения имеют неоспоримый ряд преимуществ: — Одинаково хорошо работают днем и ночью, не требуя дополнительного освещения — Камеры охранных систем имеют антивандальный корпус — Могут использоваться как датчики движения — Они обнаруживают проникновение, ведут видеозапись, посылают сигнал тревоги. — Установка видеонаблюдения может производиться более скрытно, что повышает ее эффективность. Мала вероятность обнаружить и вывести камеры из строя. Видеонаблюдение по способу передачи сигнала бывает: — кабельное соединение — передача данных по радиоканалу Оба вида соединения могут быть настроены на передачу как цифрового, так и аналогового сигнала. Вторые могут в блоке иметь дополнительные аккумуляторы, которые позволяют им работать какое-то время даже при отключении внешнего питания. Данные передаются автоматически. Соответственно, такой вид камер более дорогой.