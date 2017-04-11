Украинские разработчики презентовали новое решение для call-центров

11.04.2017, 16:13

Компания iTell презентовала комплексное решение для автоматизации call-центра, которое объединяет преимущества облачной и коробочной телефонии.

ITell Cloud — SaaS продукт, который, тем не менее, обладает неограниченными возможностями по настройке и доработке функциональности. В системе предусмотрено все, что необходимо современному контакт-центру:

предиктивный/прогрессивный наборы;

автоматизированный обзвон роботом;

динамические скрипты разговоров;

многоуровневые IVR под разные номера;

безлимитное количество сценариев под каждый проект;

полный контроль над каждой операцией и сотрудником;

удобная система статистики и отчетности для руководителя.

Разработчик уделил особое внимание отказоустойчивости системы. В случае перебоев с интернетом во время разговора iTell Cloud автоматически перенабирает собеседника с мобильного телефона. При этом время ожидания клиента сокращено до минимума.

При возникновении технических проблем в нерабочее время iTell cloud автоматически совершает звонок администраторам, чтобы убедиться, что задача принята в работу. А также параллельно рассылает push-уведомления ответственным лицам.

Стоимость лицензий зависит от количества пользователей. Например, для компании штатом 10 человек стоимость пользования системой в месяц составит от 1295 грн за версию Standart.

Справка:

Компания iTell входит в группу IT-компаний, которая успешно работает на рынке с 2004 года и специализируется на решении комплексных задач в области бизнес-аналитики, внедрения CRM-систем, создания эффективных решений для офисной телефонии и call-центров, разработки и адаптации прикладного программного обеспечения. В портфеле группы компаний — более 200 реализованных проектов на территории Украины, России, стран СНГ, Европы и Китая в самых различных сферах: информационные технологии и телекоммуникации, консалтинг, оптовая торговля, дистрибуция, транспорт и логистика, фармацевтика, туризм, недвижимость, промышленное производство. Среди клиентов можно отметить такие компании, как Simple, Global Container Logistics, ШЫМКЕНТПИВО, ВКС-International House, Interlink Global Services.

Пресс-центр компании:

+38 (044) 338-40-83

info@itell.com.ua

http://itell.com.ua/