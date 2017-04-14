Украинский производитель натяжных потолков 5 plus модернизировал сайт

Один из лидеров украинского рынка натяжных потолков — 5 plus — усовершенствовал официальный сайт 5plus.dp.ua. Теперь клиенты компании смогут самостоятельно определиться с понравившейся моделью и сориентироваться в стоимости и времени выполнения заказа.
Описание каждого представленного варианта потолка на сайте компании снабжено подробным описанием с фотографиями готовых работ. Все данные, необходимые для получения представления о дизайне и цене, представлены в виде сводной таблицы. Таблица содержит информацию о цене, геометрии, сложности исполнения всех актуальных вариантов и популярности каждого из них.
Действующий ассортимент компании включает натяжные потолки:
- с простой конфигурацией;
- со сложной геометрией;
- с фотопечатью;
- объемные;
- комбинированные;
- с криволинейным швом (совмещают несколько фактур или цветов);
- с перфорацией;
- Stensils;
- с эффектом «парения»;
- из нескольких уровней;
- полупрозрачные;
- с имитацией «звездного неба» и др.
Обновленный сайт компании 5plus получился максимально простым, удобным и понятным для пользователя. Главная цель, которую преследовали разработчики — предоставить клиенту максимально полное представление о будущем потолке, его стоимости и времени изготовления.
Контактная информация:
Иван Николаевич Жеба
Днепр, ул. Святослава Храброго (бывш. Чкалова), 35
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