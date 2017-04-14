Украинский производитель натяжных потолков 5 plus модернизировал сайт

14.04.2017, 16:15

Один из лидеров украинского рынка натяжных потолков — 5 plus — усовершенствовал официальный сайт 5plus.dp.ua. Теперь клиенты компании смогут самостоятельно определиться с понравившейся моделью и сориентироваться в стоимости и времени выполнения заказа.

Описание каждого представленного варианта потолка на сайте компании снабжено подробным описанием с фотографиями готовых работ. Все данные, необходимые для получения представления о дизайне и цене, представлены в виде сводной таблицы. Таблица содержит информацию о цене, геометрии, сложности исполнения всех актуальных вариантов и популярности каждого из них.

Действующий ассортимент компании включает натяжные потолки:

с простой конфигурацией;

со сложной геометрией;

с фотопечатью;

объемные;

комбинированные;

с криволинейным швом (совмещают несколько фактур или цветов);

с перфорацией;

Stensils;

с эффектом «парения»;

из нескольких уровней;

полупрозрачные;

с имитацией «звездного неба» и др.

Обновленный сайт компании 5plus получился максимально простым, удобным и понятным для пользователя. Главная цель, которую преследовали разработчики — предоставить клиенту максимально полное представление о будущем потолке, его стоимости и времени изготовления.

Контактная информация:

Иван Николаевич Жеба

Днепр, ул. Святослава Храброго (бывш. Чкалова), 35

+38 (050) 420-10-07

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