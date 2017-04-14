Украинский производитель натяжных потолков 5 plus модернизировал сайт

14.04.2017, 16:15
Украинский производитель натяжных потолков 5 plus модернизировал сайт

Один из лидеров украинского рынка натяжных потолков — 5 plus — усовершенствовал официальный сайт 5plus.dp.ua. Теперь клиенты компании смогут самостоятельно определиться с понравившейся моделью и сориентироваться в стоимости и времени выполнения заказа.

Описание каждого представленного варианта потолка на сайте компании снабжено подробным описанием с фотографиями готовых работ. Все данные, необходимые для получения представления о дизайне и цене, представлены в виде сводной таблицы. Таблица содержит информацию о цене, геометрии, сложности исполнения всех актуальных вариантов и популярности каждого из них.

Действующий ассортимент компании включает натяжные потолки:

  • с простой конфигурацией;
  • со сложной геометрией;
  • с фотопечатью;
  • объемные;
  • комбинированные;
  • с криволинейным швом (совмещают несколько фактур или цветов);
  • с перфорацией;
  • Stensils;
  • с эффектом «парения»;
  • из нескольких уровней;
  • полупрозрачные;
  • с имитацией «звездного неба» и др.

 

Обновленный сайт компании 5plus получился максимально простым, удобным и понятным для пользователя. Главная цель, которую преследовали разработчики — предоставить клиенту максимально полное представление о будущем потолке, его стоимости и времени изготовления.

Контактная информация:
Иван Николаевич Жеба
Днепр, ул. Святослава Храброго (бывш. Чкалова), 35
+38 (050) 420-10-07
Горячая линия:
0 (800) 21-75-87

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