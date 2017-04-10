Успейте оформить гражданство Мальты за инвестиции лимит заявок почти исчерпан!

10.04.2017, 17:16

Резидентские программы Мальты рассчитаны на самые разные возможности – от долгосрочной визы для владельцев недвижимости, до гражданства Мальты взамен на инвестиции. Многочисленные налоговые льготы, различные программы поддержки частного предпринимательства делают Мальту одним из лучших в Европе мест для ведения бизнеса.

Возможности проживания на Мальте можно условно разделить на три категории:

временное проживание по визе,

ПМЖ Мальты за инвестиции;

гражданство.

Различаются они по длительности нахождения на Мальте, по целям проживания, стоимости и частоте возможного продления.

Гражданство по MIIP - один из самых выгодных и быстрых способов для индивидуального инвестора обеспечить проживание в европейской стране с благоприятным климатом, развитой инфраструктурой, а также свободное передвижение по странам ЕС для всех членов своей семьи.

Получив гражданство Мальты через инвестиции, инвестор также получает возможность ведения бизнеса в ЕС на чрезвычайно выгодных налоговых условиях.

Этапы оформления экономического гражданства Мальты:

Заключение договора с лицензированной компанией, сбор и подготовка документов. Собеседование в Identity Malta и получение карты резидента (до 7 дней). Проверка благонадежности (120 дней). Предоставление договора о покупке или аренде недвижимости и взнос в национальный Фонд. Спустя 12 месяцев после выдачи резидентской карты и уплаты всех взносов, инвестору и членам семьи выдается Сертификат о Натурализации. Принесение заявителями Клятвы Верности республике Мальта, получение паспорта.

Сроки получения паспорта Мальты

Резидентские карты выдаются заявителям в течение 5-7 дней после первичной подачи документов с компанией «Мигронис». Это обусловлено нормой в законодательстве Мальты, согласно которой претендент на гражданство обязан быть резидентом страны в течение не менее 12 месяцев, из которых физически он должен находиться на Мальте не менее 30 дней. То есть, чем быстрее будет получена ID-карта, тем скорее будет начат процесс оформления гражданства.

Законом предусмотрен максимальный общий срок оформления гражданства Мальты за инвестиции – 24 месяца.

Почему лучше поторопиться с подачей заявки?

Программа MIIP была допущена Европейским Союзом после долгих переговоров, и с обязательным условием – по условиям программы должно быть выдано не более 1800 паспортов. По состоянию на конец 2016 года уже более 1000 человек получили экономическое гражданство, и специалисты прогнозируют, что лимит будет исчерпан уже в середине-конце 2017 года.