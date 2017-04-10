10.04.2017, 17:10

Большая редкость встретить человека, который не любил бы кофе. Этот благородный напиток ценят миллионы людей на планете. Для некоторых утро не может начаться без ароматного и терпкого свежезаваренного кофе. Другим он нужен для бодрости духа в течение дня.

Однако даже ярые поклонники до сих пор не могут отличать сорта от видов кофе. Подобная путаница создает проблемы в выборе зерен. Отсюда разочарования в этом благородном напитке. Начать следует с разновидностей кофейных деревьев и плодов. На сегодня существуют:

Арабика – самый распространенный и популярный вид кофе из Аравии. Обладает сложным букетом, терпким ароматом;

Робуста – на втором месте по популярности вид кофейного растения. Основными поставщиками являются Конго, Бразилия;

Либерика – редкое кофейное дерево, которое почти не идет на экспорт. Отличается терпким и горьковатым привкусом;

Колумбийская Эксцельза – самый редкий вид кофе, который стоит очень дорого. Его мягкий вкус стал основоположником сорта эксцельза-мокко.

Стоимость натурального зернового кофе напрямую зависит от страны, где растение выращено. Большое значение имеют транспортные расходы и расстояние до ближайших портов. Все кофе обязательно маркируются. Элитные сорта получают ранг «АА», хорошие «АВ». Качественный кофе можно купить на http://klab.net.ua.

Популярные сорта кофе

Если говорить о сортах кофе, то их значительно больше. Наиболее популярны в наши дни сорта «Арабика Австралия СкайБерри», а также «Ямайка Блу Маунтин». Последний, кстати, официально поставляется к королевскому двору Британии.

Среди азиатских сортов кофе выделяется «Робуста Индия Черри» и «Арабика Йемен Мокко». Последнее отличает легкое шоколадное послевкусие. Среди южноамериканских сортов кофе нелья обойти стороной «Арабика Колумбия Супремо» с бархатным сладким вкусом и «Арабика Бразилия Сантос», в котором преобладают нотки пряностей.