Президент Украины провел встречу со спикером Фолькетинга Дании

05.04.2017, 14:11

В рамках официального визита в Королевство Дания Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с спикером Фолькетинга (парламента) Дании Пией Кьерсгор и депутатами датского парламента.



Глава государства поблагодарил депутатов Фолькетинга за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей.



Глава государства обратил внимание госпожа Кьерсгор шаги России, направленных на торпедирование мирного процесса.



Петр Порошенко поблагодарил за последовательную поддержку Данией политики санкций против российского агрессора.



Президент отметил активную работу делегаций парламента Дании в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.



Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Данией на всех уровнях, в том числе на парламентском.



Во встрече также принял участие руководитель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Королевством Дания Максим Куриный.

Инф. официального сайта Президента Украины.