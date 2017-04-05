Лысенко: Режим прекращения огня в АТО - интенсивность обстрелов боевиков снова возросла

05.04.2017, 14:25

Несмотря на введение режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения, интенсивность вражеских обстрелов прошедшие сутки снова возросла. Так, всего в районе проведения АТО противник нарушил режим тишины 54 раза. Из них 4 раза провел краткосрочные минометные обстрелы ключевых районов обороны на Донецком и Мариупольском направлениях, а также спровоцировал боестолкновение с украинскими защитниками. Такие данные обнародовал сегодня, 5 апреля, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Луганском направлении за минувшие сутки противник четыре раза открывал огонь из легкого вооружения в сторону наших позиций: трижды - в Новоайдарском районе и однажды из снайперского оружия в Троицком, вблизи Попасной. Обстрелы были непродолжительными, произошли в светлое время суток и носили провокационный характер.

На Донецком направлении ситуация - тяжелее. Боевики нарушали режим тишины в течение суток вдоль всей линии фронта. Обстрелы были длительными - от 20 минут до полутора часов. Однако из арсенала силы оккупанта применяли преимущественно так же легкое вооружение - стрелковое оружие и гранатометы. В то же время в районе Донецкого аэропорта наши позиции обстрелял вражеский снайпер, а в Авдеевской промзоне бандформирования выпустили 4 мины.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 20 случаев нарушения режима прекращения огня.

На Мариупольском направлении ситуация аналогично напряженная: с утра и до самой полуночи бандформирования обстреливали наши позиции по всей линии боевого соприкосновения, включая Марьинский район и район западнее Докучаевска. Так, в Новотроицком оккупант применил снайперское оружие, а в Красногоровке и Богдановке обстрелял украинские рубежи обороны из минометов.

Также вчера после 16 часов наши военные предупредили передвижение вражеской ДРГ через линию фронта вблизи Марьинки. Заметив движение группы противника, противоречащее договоренностям, наши военные открыли огонь в сторону врага. После получасовой перестрелки группа противника была отброшена. С нашей стороны - без потерь.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 30 случаев нарушения тишины, из них 3 минометных обстрела и одно боестолкновение.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.