Гройсман призывает парламент поддержать пять ключевых реформ, предложенных правительством

05.04.2017, 14:59

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает народных депутатов, все фракции украинского парламента занять государственническую позицию и поддержать пять ключевых реформ: пенсионную, земельную реформы, публичную приватизацию, реформы образования и здравоохранения, которые сделают серьезный вклад в обеспечение экономического роста уже с 2018 года. Об этом глава правительства заявил, открывая заседание Кабинета Министров сегодня, 5 апреля.

"Критически важно сегодня, чтобы мы нашли необходимую конфигурацию и поддержку украинского парламента во внедрении 5 реформ, которые я считаю ключевыми. Первая - проведение в Украине пенсионной реформы", - отметил премьер-министр.

Правительство готово в ближайшее время выйти с предложениями относительно изменения пенсионной системы, которые обеспечат ее справедливость, бездефицитность в среднесрочной перспективе и повышение пенсий украинским гражданам с 1 октября, подчеркнул премьер-министр.

"Надо вырвать людей, которые сегодня на пенсии, а 85% пенсионеров находятся на минимальной пенсии, из того обнищания, где они сегодня находятся. Правительство знает, как это сделать", - подчеркнул он.

Вторая позиция, с которой правительство будет обращаться в парламент, отметил Владимир Гройсман - проведение публичной приватизации государственных предприятий. "Чтобы развивать национальную экономику, надо продать абсолютно открыто, конкурентно государственное имущество, которое сегодня является источником коррупции, примером неэффективности управления, которое не приносит пользы украинским гражданам и государству", - подчеркнул глава правительства.

Также, отметил Владимир Гройсман, в этом году необходимо провести фундаментальную реформу системы образования. Предложения правительства относительно этой реформы, которые сегодня находятся в парламенте и обрабатываются и поддерживаются профильным Комитетом Верховной Рады, "могут быть основой изменения качества украинского образования во имя того, чтобы наши дети имели доступ и к дошкольному образованию, и среднему общему, профессионально-техническому, высшему образованию, чтобы они были в современном мире конкурентными", - отметил Владимир Гройсман.

Среди ключевых реформ, которые должны быть приняты в 2017 году - реформа оборота земель. Она позволит ликвидировать коррупционные сделки в обороте сельскохозяйственных земель, которые процветают сегодня, будет способствовать развитию украинского фермерства и выступит во имя украинских граждан, убежден премьер-министр.

"Мы считаем, что между физическими лицами - гражданами Украины допустить продажу друг другу земли является вполне возможным. Но понятно, что нам необходимо ограничиться условно 200 гектарами, чтобы не допустить, чтобы крупные холдинги, латифундисты скупили за бесценок украинскую землю. Это для нас является принципиально важным", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, правительство выступает за проведение реформы системы здравоохранения, "чтобы украинские граждане могли жить больше по времени и могли жить лучше по качеству", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава правительства отметил, что вчера провел специальное совещание по вопросам медицинской реформы при участии народных депутатов, профильного Комитета Верховной Рады Украины, фракций парламентской Коалиции, Администрации Президента, руководства Министерства здравоохранения, представителей общественности для обсуждения 4 законопроектов, которые изменят систему финансирования, "чтобы изменить систему во имя жизни и здоровья украинских граждан".

С этой целью правительство осуществило определенные шаги, которые дают возможность решить точечно проблемы в сфере медицины. Так, с 1 апреля 2017 года Правительство запустило программу бесплатных лекарств для хронически больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом II типа и бронхиальной астмой. Также Правительство предусмотрело в бюджете создание по стране не менее 13 кардиоцентров.

В этом контексте премьер-министр поблагодарил народных депутатов Украины за поддержку правительственных инициатив и бюджета страны в целом.

Правительство также будет просить поддержки народных депутатов, фракций Коалиции, внекоалиционных фракций для поддержки пяти ключевых реформ.

"Будем просить, чтобы занять государственническую позицию, принять решения и дать ответ людям, что ситуация в стране начала меняться. Нам очень важно, чтобы решения принимались, они могут быть реализованы, - отметил премьер-министр. - Мы будем призывать украинский парламент объединиться. Надо отбросить все наши политические знамена. Нам надо все сделать для того, чтобы объединиться ради принятия необходимых решений и честно смотреть людям в глаза".

Пять ключевых реформ были определены правительством как главные задачи на 2017 год Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года, который был утвержден Кабинетом Министров в понедельник, 3 апреля, отметил Владимир Гройсман. По его словам, эти реформы сделают серьезный вклад в экономический рост страны, а в 2017 году позволят добиться не менее 4,5% роста ВВП.

"Глубоко убежден в том, что принятие этих 5 реформ в 2018 году добавят экономической стабильности, абсолютной уверенности в том, что цены не будут расти, национальная валюта будет находиться на прогнозируемых показателях и будет достаточно устойчивой. Это даст возможность украинским гражданам не только зарабатывать на свою жизнь, но и сделать определенные сбережения. Это является для нас вызовом N1. Наши социальные инициативы являются абсолютно актуальными и требуют консолидации всего спектра парламента", - подчеркнул глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.