05.04.2017, 15:41

МВФ начал перечислять Украине средства четвертого транша кредита в объеме один миллиард долларов, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Начался процесс перечисления средств четвертого транша МВФ", - написал Данилюк в Facebook.

3 апреля Совет директоров МВФ решил выделить Киеву очередную порцию кредита по программе расширенного финансирования, начатой в марте 2015 года.

Он стал четвертым за два года действия программы.

Ранее Украина получила $7,62 млрд. из общих $17,5 млрд., на которые рассчитана вся программа. Об этом сообщает ВВС Украина.