Песков заявил, что Москва продолжит участвовать в "антитеррористической операции" в Сирии даже после химатаки

05.04.2017, 16:38

Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, какой будет реакция России в случае, если Запад на фоне химической атаки под Идлибом начнет наносить удары по силам сирийского президента Башара Асада.

"Я не думаю, что такие апокалиптические рассуждения эвентуального характера допустимы", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ВВС.

Песков также добавил, что Москва продолжит участвовать в антитеррористической операции в Сирии, которую ведут вооруженные силы САР.

"Российская Федерация и ее вооруженные силы продолжают операции по поддержке антитеррористической операции по освобождению страны", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Город Хан-Шейхун расположен в провинции Идлиб на северо-западе страны и находится под контролем повстанцев. Он подвергся бомбардировке 4 апреля.

По последним данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, жертвами бомбардировки стали 72 человека, включая 20 детей.

По сообщениям правозащитников и активистов, сразу после авиаудара люди на земле начали задыхаться, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

Бомбардировка вызвала гневную реакцию стран Запада, которые обвиняют сирийские власти в химической атаке.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала заявление, в котором говорится, что у некоторых пострадавших имелись признаки отравления фосфороорганическими химикатами, поражающими нервную систему.

Все свидетельства указывают на ответственность Президента Сирии Башара Асада за предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб, заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

Сирийские власти какую-либо причастность к случившемуся отрицают. Минобороны России также заявило, что его самолеты в провинции Идлиб в день бомбардировки не летали. Об этом сообщает ВВС.