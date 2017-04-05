Европейский вещательный союз опроверг сообщения российских СМИ о переносе Евровидения из Киева в Берлин

05.04.2017, 16:42

В Европейский вещательном союзе (ЕВС) не подтвердили сообщения российских СМИ о возможном переносе "Евровидение-2017" из Киева в Берлин. "Мы сконцентрированы на проведении яркого песенного конкурса "Евровидение" с нашим партнером НСТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) в Киеве в мае, что остается нашим главным приоритетом", - говорится в заявлении ЕВС, присланном на запрос DW сегодня, 5 апреля.

В ЕВС отказались как-либо дополнительно комментировать телефонные звонки пранкеров, о которых ранее в этот же день сообщили российские СМИ. Утверждалось, что пранкеры из России связались с гендиректором ЕВС Ингрид Дельтенре от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В телефонной беседе Дельтерне якобы пригрозила перенести конкурс из Киева в Берлин, если украинские власти не допустят к участию российскую исполнительницу Юлию Самойлову.

Гендиректор ЕВС якобы заявила также, что не одобрила бы допуск до конкурса песни "1944" украинской певицы Джамалы, победившей на прошлогоднем "Евровидении", так как она нарушает правило аполитичности песенного состязания. Но Дельтерне, согласно сведениям российских СМИ, услышала эту композицию слишком поздно.

22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну российской участнице конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой. Запрет обоснован тем, что Самойлова в 2015 году в нарушение установленного Киевом законодательного порядка въехала на территорию аннексированного Крыма.

62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие свыше 40 стран. Об этом сообщает Deutsche Welle.