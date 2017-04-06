Посол США: Санкции против РФ останутся до тех пор, пока Кремль не прекратит агрессию против Украины

06.04.2017, 13:29

Ограничительные меры в отношении Российской Федерации останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свои агрессивные действия по отношению к Украине, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

По словам дипломата, США обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью на линии разграничения сторон на Донбассе, всплеском насилия, а также осознанным повреждением инфраструктуры в регионе со стороны боевиков, что может привести к гуманитарной катастрофе.

По словам Йованович, санкции, связанные с аннексией Крыма, продолжат действовать до тех пор, пока РФ не вернет полуостров Украине.

Посол напомнила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заверил, что США будут последовательно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"И мы продолжаем поддерживать работу в рамках "нормандской четверки" относительно "Минска". Мы считаем, что Россия несет ответственность за Минские соглашения", - заявила Йованович. Об этом сообщает ВВС Украина.