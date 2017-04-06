Сводные данные штаба АТО на 6 апреля

06.04.2017, 14:27

На Луганском направлении за прошедшие сутки на противник нарушил режим прекращения огня трижды: после 2-х ночи выпустил 3 мины в направлении наших позиций в селе Сизое Станично-Луганского района, среди дня открыл огонь из стрелкового оружия по окрестностям самой Станицы Луганской и с заходом солнца нарушили режим тишины в Новоалександровке Попаснянского района, проведя короткий гранатометный обстрел местных украинских позиций. Об этом сообщил сегодня, 6 апреля, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко,

На Донецком направлении география вражеских обстрелов сузилась. Так, беспокойно было в трех точках: в Зайцево, Авдеевке и Песках, где боевики активно применяли легкое вооружение, в том числе и снайперские винтовки в районе Донецкого аэропорта. По-прежнему, вражеские обстрелы остаются достаточно длительными. В частности, в Авдеевке боевые действия с перерывами продолжались более 8 часов. При этом бандформирования открывали также огонь из минометов. Таким образом, противник не выполняет взятые на себя обязательства, нарушая режим тишины.

В то же время от преступных действий оккупантов продолжают страдать жители прифронтовых территорий. Так, вчера 62-летний житель Авдеевки получил ранение правого плеча во время вражеского обстрела. Мужчина был госпитализирован.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 7 обстрелов со стороны противника.

На Мариупольском направлении сохраняется ситуация, аналогичная предыдущим двум суткам. В Красногоровке противник снова обстрелял наши позиции из минометов. В районе Докучаевска стреляли вражеские снайперы. На юге области вражеские вооруженные провокации продолжались в круглосуточном режиме. Всего вчера на Мариупольском направлении состоялось 19 вражеских обстрелов.

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Двое военных получили ранения в Авдеевке. Кроме этого, еще двое военнослужащих ВСУ получили ранения в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.