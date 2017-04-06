Гройсман: Весь цивилизованный мир должен решительно отстаивать демократические ценности перед беспрецедентной агрессией России

06.04.2017, 15:58

Весь цивилизованный мир должен решительно проявить лидерство и жесткую позицию в отстаивании демократических ценностей перед лицом беспрецедентной агрессии со стороны Российской Федерации, что подрывает глобальную систему безопасности. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на 10-м Киевском форуме по безопасности при участии Президента Украины Петра Порошенко и премьер-министров Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики.

"Наша задача сегодня - объединять и держать позицию, делать все для того, чтобы мир стал безопасным. Этот вопрос требует политического лидерства и четкой оценки современного состояния", - заявил Владимир Гройсман.

"Мы должны быть решительными. Нам сегодня очень необходимо жесткое и принципиальное лидерство. Мы должны качественно оценивать, что произойдет завтра, если мы сегодня не остановим агрессию Российской Федерации", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что последние три года стали ярким свидетельством того, что системы безопасности в мире не сработали, и суверенная Украина подверглась беспрецедентной агрессии со стороны "еще недавно дружественной страны" Российской Федерации. Эта гибридная война приобрела проявления не только военного вторжения, но и экономической, энергетической, информационной агрессии. Кроме военного присутствия в других странах, Россия также поддерживает праворадикальные движения, поддерживает другие процессы, которые изнутри пытаются разрушить институты коллективной безопасности, отметил Владимир Гройсман.

Украина ежедневно получает много примеров открытого цинизма и откровенных военных преступлений России против Украины. Так, осуществляются десятки, сотни обстрелов, происходит концентрация войск на суверенной территории страны, осуществляются беспрецедентные поставки оружия, ресурсов, финансов, подчеркнул глава правительства.

По его словам, сегодня Украина отстаивает ценности демократического мира, а на ее восточных границах украинские воины защищают восточные границы Европы.

"Если сначала кто-то считал, что это вопрос лишь вторжения в Украину, то сегодня мы можем засвидетельствовать, что это начало глобального вторжения, глобальной борьбы против тех ценностей, на которых сегодня существует цивилизованный демократический мир. Мы боремся сегодня за суверенитет, уважение международного права, за демократию, за то, чтобы государственные границы в XXI веке были нерушимыми, за право государств на самоопределение. Это те ценности, за которые сегодня украинский воин защищает не только восточные границы нашей страны, а защищает восточные границы Европы", - подчеркнул Владимир Гройсман.

В этом контексте глава правительства отметил, что призывы некоторых стран относительно ослабления санкций против страны-агрессора являются проявлением слабости.

"Когда я слышу, что надо смягчать, закрыть глаза, я всегда спрашиваю: кто будет следующим, если мы сегодня не сможем побороть агрессию, которая стала вызовом для всего мира? - подчеркнул премьер-министр. - Мы должны трезво давать оценку тому, что происходит, и адекватно реагировать на эти вызовы. Тогда мы сможем говорить, что победим. У нас нет другого пути - мы должны победить, вопрос только - сколько времени у нас займет эта борьба, какие у нас будут потери в борьбе за эти ценности".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.