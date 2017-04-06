Порошенко: Кремль становится более агрессивным перед президентскими выборами в РФ

06.04.2017, 16:13

Цена агрессии России и экспансии на территории других стран должна для нее расти и в руках мирового сообщества есть все инструменты влияния на нее, для сдерживания агрессивного поведения, отмечает Президент Петр Порошенко.

"Санкции - именно тот инструмент, чтобы сдерживать Кремль и изменить его поведение. Нам нужна стратегическая выдержка, чтобы восстановить мир и верховенство права. Нам также нужна наша решимость усиливать санкции каждый раз, когда Россия пересекает очередную красную линию", - сказал глава украинского государства во время выступления на 10-м Киевском форуме "Старые конфликты и новые динамики: стратегии для изменяющегося мира".

Президент отметил, что Россия уже давно развеяла иллюзии о своей доброй воле. Из-за подготовки к президентским выборам, которые должны состояться в 2018 году, Кремль становится более агрессивным, чтобы скрыть свою слабость, убежден Петр Порошенко. Россия изменила тактику в Крыму и на Донбассе, поднимая ставки до создания квази-государств, продолжает придерживаться неконструктивной позиции, активизирует репрессии в Крыму, чтобы заставить молчать диссидентов, констатировал он.

"Россия продолжает милитаризацию и играет мышцами, пытаясь отвлечь внимание от своих собственных внутренних проблем. Именно поэтому Россия и в дальнейшем будет продолжать порождать вакуум по безопасности в Европе", - подчеркнул глава государства.

"С одной стороны, Россия выступает за глобальное партнерство против терроризма. С другой - создает черную дыру на своей же границе. С одной стороны, Москва защищает суверенитет как ключевой принцип международных отношений. С другой - ворует Крым, чтобы наказать Украину за ее проевропейский выбор. Россия демонстрирует, что является агрессором, который становится все более неконтролируемым. И было бы ошибкой надеяться, что агрессор продемонстрирует добрую волю", - также отметил Президент.

"Этот агрессор ни склонен к сотрудничеству, ни предсказуем. Его обязательства не являются надежными", - констатировал он. Свидетельством ухудшения ситуации Президент назвал ежедневные обстрелы на Донбассе, убийства украинцев, диверсионная деятельность России в Украине.

Именно учитывая непредсказуемость России, ведение ею политики двойных стандартов, глава государства призвал мировое сообщество к более решительному ответу агрессору. "Время проснуться. Чем более нерешительны мы сегодня, тем больше вызовов получим завтра. Мы должны выбрать проактивный подход вместо того, чтобы реагировать на очередные провокационные шаги Москвы", - сказал он.

"Мы не должны стесняться перед Россией. Ни теперь, ни в будущем. Давайте удивим Россию нашей решимостью. Удивим Россию тем, насколько прочной является наше единство. Давайте удивим Россию нашей непоколебимой солидарностью против агрессии и в защиту верховенства права и международного порядка", - призвал глава украинского государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.