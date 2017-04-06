Порошенко: Усиление оборонного потенциала Украины - равнозначно укреплению самого Запада

06.04.2017, 16:18

Усиление обороноспособности украинского государства станет не только залогом безопасности Европы, мира, но и эффективным ответом агрессору, убежден Президент Петр Порошенко.

"Запад должен осознать, что сегодня безопасность Украины - это безопасность Европы и, если шире, безопасность Трансатлантического сообщества. Прочный безопасной альянс с Украиной должен быть нашим общим ответом. Усиление оборонного потенциала Украины - равнозначно укреплению самого Запада", - сказал глава государства во время выступления 10-м Киевском форуме "Старые конфликты и новые динамики: стратегии для изменяющегося мира".

"Предоставление Украине современного оборудования, включая радиоэлектронные и антирадарные системы, является инвестицией в нашу общую безопасность, а не только в украинскую", - также подчеркнул он.

Петр Порошенко в очередной раз напомнил, что сегодняшнее противостояние Украины России "является борьбой не только за украинскую независимость, но и за будущее Свободного мира", и в случае, если проиграет Украина, проигрывает и демократия.

В этом контексте Президент положительно оценил подписание между Украиной и Канадой Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое определяет рамки, в частности, для совместного исследования и производства. "Это правильный шаг в правильном направлении, в правильное время, в правильном месте", - подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко напомнил, что на днях посетил с официальными визитами Латвию и Данию. Он отметил, что на каждой встрече чувствовал поддержку Украины, которая сейчас находится "на острие нашей общей борьбы за Свободный мир, его ценности и принципы". Чувствовалась поддержка и во время участия Украины в Саммите Европейской народной партии, констатировал Президент.

"Это была историческая встреча во многих смыслах. Я увидел объединенную Европу с четким видением своего пути вперед. Я увидел вдохновенную Европу после выборов в Австрии и Нидерландах. Я увидел Европу, преданную поддержке партнеров и защите наследия отцов-основателей. Я увидел решительную Европу, в которую мы так верим", - сказал он.

Глава государства напомнил, что украинцы всегда исповедовали принципы, которые являются основой демократической Европы и мира. "Украинцы всегда смотрели на мир сквозь призму универсальных идей освобождения, свободы, уважения человеческого достоинства и верховенства права. Мы так делаем и сегодня. Вот каким мы видим наше будущее - европейским", - констатировал Петр Порошенко.

По его мнению, именно в этом и заключается основное различие между Украиной и Россией, которая ищет свое будущее в империалистическом прошлом. "В прошлом, где нет свободы. Нет уважения к человеческому достоинству. Нет верховенства права. В прошлом угнетения и империалистической экспансии. Это то, что они практиковали раньше. Это то, что они практикуют сейчас", - сказал Президент.

Оккупация Крымского полуострова и Донбасса является проявлением российского провинциализма, который бьет по основным принципам порядка, стабильности и процветания, также подчеркнул он. "В то время, когда современная Украина полагается на гражданское общество, Россия подавляет свое. Украина, которая демонстрирует прогресс на пути реформ и демократии, является экзистенциальной угрозой для Москвы", - сказал глава государства.

Инф. официального сайта Президента Украины.