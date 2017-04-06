06.04.2017, 16:47

1 мая т. г. состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом во время "прямой линии" на KP.UA сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал он.



"То есть для 8 млн. пенсионеров размер пенсионных выплат, которые зависят от минимальной пенсии вырастет минимум на 10%. Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована", - отметил Павел Розенко.



По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн., а с 1 декабря - 1373 грн.

Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.