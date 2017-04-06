1 мая т. г. состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом во время "прямой линии" на KP.UA сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал он.
"То есть для 8 млн. пенсионеров размер пенсионных выплат, которые зависят от минимальной пенсии вырастет минимум на 10%. Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована", - отметил Павел Розенко.
По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн., а с 1 декабря - 1373 грн.
Инф. пресс-службы вице-премьер-министра Украины.